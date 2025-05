Abarth 500e “Miglior Mini Car” per “Auto Motor und Sport”

TORINO (ITALPRESS) – Abarth ha ricevuto oggi un importante riconoscimento ad Amburgo: l’Abarth 500e è stata nominata “Miglior Mini Car” nell’ambito dei prestigiosi premi Best Cars di Auto Motor und Sport. Il premio, assegnato dai lettori della principale rivista automobilistica tedesca, sottolinea il successo del primo modello completamente elettrico di Abarth, che ha ottenuto il 23,6% dei voti, superando la concorrenza internazionale. Questa vittoria segna la nona volta che Abarth viene premiata dalla rivista, e la prima per la sua gamma elettrica. Forse ancora più significativo, il riconoscimento nella categoria premia anche la coraggiosa transizione del marchio verso i veicoli elettrici (BEV), riconoscendo la capacità di Abarth di rimanere fedele al suo spirito sportivo pur abbracciando un futuro completamente elettrico. La cerimonia si è svolta durante i festeggiamenti per il compleanno del porto di Amburgo, dove Francesco Morosini, responsabile di Abarth, ha ritirato con orgoglio il trofeo in rappresentanza del marchio dello Scorpione.

Foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).