Abarth 500e premiata come migliore “Mini car” dai lettori di “Auto motor und sport”

TORINO (ITALPRESS) – Abarth aggiunge un altro premio alla sua collezione: la prima Abarth 500e a propulsione elettrica è stata premiata nel concorso “Best Cars” dalla prestigiosa rivista tedesca “auto motor und sport”. Dopo otto anni di riconoscimenti per la sua sportività e le sue caratteristiche di stile, ora è la versione BEV a salire sulla scena, confermando il ruolo di primo piano del Marchio dello Scorpione nella transizione elettrica e rendendo le hot hatch dello Scorpione più divertenti che mai. Il primo gioiello elettrico del marchio ha vinto la categoria “Mini Cars” con il 23,6 percento dei voti, superando sia i concorrenti nazionali che quelli di importazione, compresi i modelli con motori a combustione elettrica e convenzionali.

I lettori della rivista tedesca specializzata hanno premiato Abarth per la nona volta, premiando, con quasi un quarto delle preferenze, l’Abarth 500e come la migliore “Mini car” del mercato tedesco. Questo riconoscimento, un altro importante trionfo per Abarth, sottolinea il successo internazionale del marchio, nonché il suo status tra gli appassionati di auto tedeschi, non solo per le sue note prestazioni, ma anche per il suo valore nello scenario della mobilità elettrica. La cerimonia di consegna si terrà a maggio durante un’occasione speciale, il compleanno del porto di Amburgo.

L’Abarth 500e è il primo modello elettrico del marchio dello Scorpione e grazie alla sua architettura elettrica, ha una distribuzione migliorata del peso, una coppia istantanea e un passo più lungo. La batteria da 42 kWh alimenta un motore elettrico con una potenza di 113 kW (155 CV), che consente all’auto di passare da 0 a 100 km/h in soli 7,0 secondi. La famiglia elettrica Abarth si è recentemente ampliata con l’Abarth 600e. Questo nuovo modello, sviluppato con Stellantis Motorsport mantiene le massime prestazioni del marchio e segna un passo importante per Abarth poiché stabilisce un nuovo standard per le auto sportive elettriche compatte grazie al suo carattere racing.

– foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).