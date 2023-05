Abarth 500e “suona” al Radio Italia Live – Il Concerto

TORINO (ITALPRESS) – Abarth parteciperà, in qualità di Main Partner, all’emozionante Radio Italia Live – Il Concerto il più grande evento gratuito di musica live in Italia in programma il 20 maggio a Milano, in Piazza Duomo e a Palermo, Foro Italico, venerdì 30 giugno. Abarth e Radio Italia condividono l’italianità e la passione per il “suono”, ciascuno a modo proprio. Abarth nella Nuova 500e ha messo il suono iconico del motore come colonna sonora del viaggio “elettrico”, Radio Italia da sempre riferimento della musica italiana; per entrambi l’innovazione è nel proprio DNA. Trasmesso in diretta su diversi media Radio Italia Live – Il Concerto avvicinerà al brand dello Scorpione una platea molto ampia di giovani che vogliono una esperienza ricca di emozioni che regali divertimento e passione, senza rinunciare ad una mobilità sostenibile. La Nuova Abarth 500e rappresenta l’ingresso dello Scorpione nella nuova era elettrica – unisce prestazioni, potenza, emozione, stile e un sound travolgente.

Il Sound Generator riproduce il caratteristico rombo Abarth e ne fa la sola equipaggiata con questo tipo di tecnologia nel suo segmento – al pari di altre vetture di segmento superiore- rendendo così omaggio a 75 anni di adrenalinici motori da competizione. L’AVAS della Nuova Abarth 500e è anche legato al mondo della musica. Infatti, al posto di un freddo suono omologativo, il sistema acustico riproduce il suono di una chitarra rock non appena si superano i 20 km/h, riflettendo l’anima trasgressiva e irriverente dello Scorpione. Simbolo del made in Italy, la Nuova Abarth 500e è scattante ed emozionante in città e nel misto extraurbano. Grazie all’architettura elettrica, la coppia immediatamente disponibile, la distribuzione ottimale dei pesi e un passo più lungo la rendono più veloce, scattante, precisa ed efficace nelle curve proprio dove gli abarthisti vogliono trovare il massimo divertimento.

foto: ufficio stampa Stellantis

