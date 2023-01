Abarth 595/695 “Best Cars” della rivista “Auto Illustrierte”

TORINO (ITALPRESS) – Il nuovo anno si apre con un trionfo per il marchio dello Scorpione: per la seconda volta consecutiva, la gamma di modelli Abarth 595/695 è stata premiata con il titolo di “Best Cars” dalla prestigiosa rivista svizzera “Auto Illustrierte”. Più di 100.000 lettori hanno espresso il loro voto, scegliendo tra 422 modelli attualmente in commercio, suddivisi in 13 categorie, ciascuna con una speciale classifica per le auto d’importazione. La vittoria nella competizione “Best Cars” è un’ulteriore conferma del successo internazionale di queste vetture piccole e sportive, e della passione per il marchio Scorpione nel mercato svizzero. Per questa ragione, il Brand esprime il proprio orgoglio per questo traguardo e ringrazia gli esperti e appassionati lettori della rivista specializzata che hanno scelto, per la 2° volta consecutiva, la gamma Abarth 595/695.

Il segreto di questo successo risiede nelle due anime del marchio, prestazioni e stile, che fanno dell’Abarth 595/695 l’auto ideale per chi cerca l’adrenalina del mondo delle corse, sia in termini di prestazioni che di contenuti tecnici. Inoltre, la passione per i due modelli si rinnova con la nuova gamma, lanciata di recente, che è stata razionalizzata secondo la strategia di “semplicità e soddisfazione del cliente”. I clienti possono ora configurare la propria Abarth in soli tre passaggi.

Sono disponibili due modelli – Abarth 595 da 165 CV o Abarth 695 da 180 CV – che offrono prestazioni da brivido, uno scarico rombante e uno stile audace. Entrambe possono essere associate, come sempre, all’anima Turismo o Competizione, disponibili sia in versione berlina che cabrio. La prima è pensata per quei clienti che amano distinguersi dalla massa; la seconda è stata realizzata per gli amanti delle performance e della sportività. Due pack iconici, Tech e Comfort, che riflettono i valori fondamentali del marchio di prestazioni e stile sono disponibili per configurare la propria versione personalizzata.

Infine, i clienti possono scegliere il loro colore preferito per completare la configurazione della loro nuova Abarth. Lanciata a novembre, è ora disponibile la nuova livrea “Orange Racing” che rappresenta i colori che hanno reso leggendario lo Scorpione.

