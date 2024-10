Abarth 600e, lo scorpione più potente di sempre è elettrico

TORINO (ITALPRESS) La Abarth più potente di sempre sarà un’elettrica. Con 280 cavalli e una potenza di 207 kW, la casa dello scorpione presenta al pubblico la 600e, un B-Suv sportivo declinato in due versioni: Turismo e la Scorpionissima in edizione limitata di 1949 esemplari, omaggio all’anno di nascita di Abarth. Gli ordini partono dal 29 ottobre e i prezzi variano dai 43.000 euro per la versione Turismo ai 49.000 euro per la Scorpionissima. “La Abarth 600e – dichiara Gaetano Thorel, Head of Fiat & Abarth Enlarged Europe – è la dimostrazione che si possono realizzare vetture sportive, divertenti, dinamiche avendo come fonte di potenza un motore elettrico. Chi la guida lo capirà immediatamente perchè non ci si ricorda di essere su una elettrica ma si ha solo il piacere di guidare una vettura attaccata al terreno che dà una grande adrenalina come nello stile Abarth. E’ stata sviluppata come una termica e l’unica differenza è il motore elettrico. Quindi oltre a divertire è anche ecologica e non avrà problemi di circolazione, tasse, parcheggio. Nelle vetture sportive i costi legati allo sviluppo sono gli stessi tra termico ed elettrico. Quest’auto sfata un altro mito: si mette, infatti, nella stessa fascia di prezzo di una vettura termica sportiva che ha le stesse performance”.

La Abarth 600e è un’auto dal puro spirito sportivo tanto che il suo motore elettrico è stato testato sul banco di prova della Formula E. La potenza è assicurata anche dalla coppia che raggiunge i 345 Nm e la velocità massima limitata si assesta sui 200 km orari con un’autonomia fino a 334 Km nel ciclo combinato WLTP, in base all’equipaggiamento degli pneumatici. La Scorpionissima garantisce un’accelerazione da 0 a 100 km orari in 5,85 secondi mentre la Turismo in circa 6,24 secondi. Per assicurare più fluidità e maggiore trazione nelle curve, la nuova Abarth 600e è dotata di un differenziale a slittamento limitato Torsen di JTEKT che offre una coppia aggiuntiva sulla ruota esterna, migliorando la maneggevolezza dell’auto grazie all’effetto bloccante dell’assetto. Per garantire un’esperienza di guida votata allo spirito racing è stata aumentata la rigidità delle sospensioni e rinforzato il telaio con una barra antirollio posteriore che modifica il bilanciamento e aumenta la rigidità posteriore complessiva. I freni ventilati, sviluppati insieme ad Alcon, garantiscono migliore resistenza al fading e migliore dissipazione del calore con 380 mm di diametro e 32 mm di spessore e una pinza monoblocco a quattro pistoni. I pneumatici sono i Michelin Pilot Sport EV sviluppati per garantire un’ottima aderenza. Fondamentale anche il sistema di raffreddamento per evitare i surriscaldamenti della batteria: una calibrazione specifica garantisce un raffreddamento efficace soprattutto nelle modalità più sportive.

Per aiutare il guidatore, la Abarth 600e è dotata di tre modalità di guida: dalla più fluida alla più aggressiva da pista. “Con la 600e – commenta Francesco Morosini, FIAT Serial Life & Abarth Manager – siamo voluti tornare alla pura essenza di Abarth che si poggia su tre pilastri: lo stile, la performance e il contenuto racing. Lo abbiamo fatto grazie alla partnership con il settore motorsport di Stellantis dove lavorano le stesse persone che sviluppano le vetture della Formula E, Le Mans Series e Rally. Grazie a loro abbiamo riportato su quest’auto tutto il know how delle corse, in termini di set up, tuning, messa a punto e anche tutte le componenti tecniche. Per esempio il differenziale con la quale è equipaggiata la Abarth 600e permette di chiudere le curve in modo unico senza soffrire mai di sottosterzo”. Il design della Abarth 600e è stato reso più aggressivo e sportivo ma anche più funzionale alle caratteristiche da corsa migliorando l’aerodinamica grazie a nuovi paraurti e spoiler. La versione Turismo sarà disponibile nei colori Verde Acid, Bianco Antidote, Arancione Shock, e Nero Venom.

La Scorpionissima, invece, potrà essere tinta sia in Verde Acid che in Viola Hypnotic. “Sulla Abarth 600e – ha detto Donato Pacella, FIAT & Abarth Exterior Design Manager – abbiamo cambiato i paraurti e messo uno spoiler specifico e soprattutto è la prima Abarth della storia a montare un cerchio da 20 pollici. Il logo ha le strisce che rappresentano l’elettrificazione del brand”. Il volante sportivo presenta inserti in pelle e Alcantara, i sedili Sabelt racing della Scorpionissima sono caratterizzati dallo Scorpionflage, esclusivo pattern creato dalla forma dello scorpione mentre quelli della Turismo sono in tessuto e caratterizzati da un motivo a strisce. L’infotainment scorre attraverso un display da 10.25 pollici mentre lo schermo della strumentazione digitale dietro il volante è di 7 pollici. Nella Scorpionissima, infine, è presente anche il sistema di Sound Generator, che può essere gestito dal display e che riproduce il classico suono dei motori a benzina Abarth. Il suono è più alto nelle condizioni di guida sportiva e si attenua oltre gli 80 km orari continuando a scendere man mano che si aumenta la velocità adattandosi alle condizioni di guida.

foto: xb4/Italpress

(ITALPRESS).