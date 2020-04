Abbac, via libera dalla Regione per un contributo a B&B e Case Vacanza con partita Iva

“Bed and breakfast e case vacanze con partite iva, ammesse anch’esse al contributo una tantum della Regione come per gli affittacamere e le altre imprese della filiera turistica, sospese dal decreto del Governo”. Lo chiarisce in un comunicato il presidente Abbac Agostino Ingenito, in merito “al contributo una tantum di 2mila euro previsto dal Piano Socio Economico della Campania per le microimprese”. “Nelle maggiori località turistiche, in Penisola Sorrentina, Costiera Amalfitana e isole del Golfo, alcuni gestori di b&b e case vacanze, pur essendo titolari di attività che non prevedevano apertura di partita iva, su consigli dei loro consulenti avevano avviato il regime forfettario. Per tali casi, anch’essi dotati di partita iva, potranno accedere al contributo una tantum ma resta la partita per le migliaia di gestori puri, che svolgevano l’attività come integrativi del reddito. Proprio oggi, sentito anche l’assessore al Turismo Corrado Matera, ho inviato una nota alla Regione, in cui chiediamo un contributo di assistenza alle tante famiglie che erano riuscite a garantirsi un reddito, vivendo di turismo negli ultimi anni – dichiara Agostino Ingenito – Inoltre abbiamo chiesto alla Regione una moratoria sulle locazioni per evitare contenziosi e trovare un accordo con i proprietari di immobili, oltre a proporre investimenti per supportare il turismo di prossimità, la promo commercializzazione della regione in sinergia con Enit e Mibact, e per potenziare lo strumento dei buoni vacanza che potrebbero essere presto varati dal Governo nel decreto delle prossime ore. Chiediamo una moratoria anche per i tributi locali e un piano strategico di rilancio del settore turistico, l’ultimo che potrà eventualmente ripartire dopo la fase 2 e con previsioni tutt’altro che rosee”.