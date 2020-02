Abbonamenti pirata alle pay tv, denunciate 223 persone

ROMA (ITALPRESS) – Per la prima volta in Italia sono state denunciate all’Autorita’ Giudiziaria 223 persone, responsabili di aver acquistato abbonamenti pirata su internet che consentivano di vedere i contenuti delle principali piattaforme televisive a pagamento (film, serie ed eventi sportivi).

Le indagini sono state condotte dal Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza. L’operazione e’ ancora in corso.

“Acquistando abbonamenti di questo tipo i clienti si rendono responsabili del reato di ricettazione – ricordano le fiamme gialle -. La legge sul diritto d’autore prevede la confisca degli strumenti utilizzati per la fruizione del servizio; di conseguenza, ai 223 clienti in caso di condanna verranno confiscati il televisore, computer e smartphone”.

Prevista la reclusione fino a otto anni e una multa di 25.000 euro.

19-Feb-20 11:53