Abbracci Mulino Bianco, 2 milioni di euro per gli infermieri

Roma, 8 gen. – (Adnkronos) – “Questi Abbracci sono per loro”. Mulino Bianco, brand del Gruppo Barilla, sostiene la campagna #NoiConGliInfermieri di Fnopi, la Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche: il ricavato della vendita dei biscotti ‘Abbracci’, da gennaio in una confezione speciale, sarà donato al fondo di solidarietà Fnopi fino al raggiungimento della cifra di 2 milioni di euro. Come riconoscerli? Il tradizionale giallo della confezione diventa celeste, sul fronte della confezione compare uno stetoscopio e il nome del prodotto diventa un messaggio: “questi Abbracci sono per loro”, con in evidenza l’hashtag della campagna Fnopi #NoiConGliInfermieri.