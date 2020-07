Abc, azienda idrica del Comune di Napoli, assume 22 giovani

Abc (Acqua bene comune), azienda idrica del Comune di Napoli, assume 22 giovani. Sono state pubblicate le graduatorie finali dei vincitori delle selezioni ad evidenza pubblica avviate nel 2019 ed entro il prossimo mese di settembre l’azienda speciale assumerà con contratti di lavoro a tempo pieno e indeterminato addetti di agenzia front-back office, dopo una selezione tra candidati appartenenti alle “categorie protette” (disabili, vedove e orfani del lavoro). Con queste assunzioni i dipendenti di Abc supereranno nuovamente quota 500 e saranno colmati i vuoti che con gli anni si erano avuti in seguito ai pensionamenti. È stato così avviato il nuovo sistema informativo integrato che servirà a rispondere più efficacemente alle direttive di Arera e ai sempre più complessi adempimenti normativi nel settore idrico. “Con queste assunzioni rafforzeremo ulteriormente i servizi all’utenza anche in vista di un prossimo ampliamento dei confini della nostra gestione ai comuni del Distretto Napoli, dichiara Sergio D’Angelo, commissario straordinario di Abc. “Un’azienda che assume – aggiunge – è un’azienda che guarda positivamente al futuro, che si pone obiettivi a lungo termine, che dimostra vitalità. Se poi quest’azienda è pubblica, come quella che guido, ed opera nel Mezzogiorno d’Italia, queste caratteristiche assumono un valore maggiore. Diritti dei lavoratori e sfide innovative, dalla piattaforma digitale ai validi supporti per l’utenza, sono stati i saldi principi di Abc in questi anni”.