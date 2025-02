ABC Napoli, utili e investimenti in crescita nel bilancio 2023

Il consiglio comunale approva il bilancio 2023 di ABC Napoli, che si chiude con un utile di esercizio pari a 959.241 euro, portando il patrimonio netto dell’azienda a superare i 250 milioni di euro. Questo risultato positivo, che segna il ventesimo anno consecutivo di utile per l’azienda, è il frutto di un processo di crescita e ottimizzazione che ha visto anche il più elevato livello di investimenti mai realizzato da ABC Napoli. Gli investimenti complessivi per l’esercizio ammontano a 28,7 milioni di euro, con un significativo incremento dovuto alla partecipazione nel progetto “ABC4INNOVATION: L’Innovazione dell’IWRM (Gestione integrata delle risorse idriche) nella città di Napoli”, finanziato nell’ambito del PON Infrastrutture e Reti / React EU.

Il progetto “ABC4INNOVATION” mira alla digitalizzazione completa della rete idrica di Napoli, con la distrettualizzazione della rete e il monitoraggio delle pressioni e delle perdite grazie alla realizzazione di oltre 150 nuove stazioni di misura dei parametri idraulici di funzionamento della rete ed all’installazione di oltre 30.000 contatori in telelettura. Durante il 2023, sono stati completati i lavori di modellazione idraulica della rete cittadina e l’implementazione di un sistema evoluto di Smart Water Management, che garantirà un miglioramento nella gestione dell’acqua e la riduzione degli sprechi.

“Il bilancio 2023 è un segno tangibile della solidità e del futuro di ABC Napoli. L’approvazione di questo bilancio rappresenta un ulteriore e decisivo passo in avanti verso la piena normalizzazione amministrativa che proietta l’azienda verso la fase successiva, includendo una procedura assunzionale di 84 risorse qualificate per affrontare le sfide future“, ha commentato Andrea Torino, Commissario Straordinario di ABC Napoli.

Sergio De Marco, direttore di ABC Napoli afferma: “L’approvazione del bilancio 2023 rappresenta il riconoscimento tangibile dell’efficacia delle nostre strategie di modernizzazione e digitalizzazione della rete acquedottistica. Con l’ampliamento del nostro sistema GIS e l’implementazione di tecnologie avanzate come i contatori digitali e il Water Management System, ABC Napoli ha compiuto un passo decisivo verso una gestione sempre più efficiente e sostenibile delle risorse idriche. Il progetto di distrettualizzazione della rete, che prevede la creazione di 57 distretti e l’installazione di 150 stazioni di misura, consente di monitorare e ottimizzare in tempo reale la distribuzione dell’acqua, riducendo le perdite e migliorando la qualità del servizio per la cittadinanza. L’obbiettivo dei prossimi anni, sul quale siamo già da tempo al lavoro, è quello di raggiungere rapidamente un altrettanto spinto livello di conoscenza e digitalizzazione anche della rete fognaria della nostra Città.”

Il piano di investimento e la continua innovazione tecnologica, insieme a una gestione amministrativa rigorosa, permetteranno ad ABC Napoli di continuare a crescere e a rafforzare il servizio idrico per la città di Napoli, puntando a una rete acquedottistica sempre più efficiente e sostenibile.