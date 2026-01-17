Abi: prestiti a famiglie e imprese +2,3% a dicembre

Milano, 17 gen. (askanews) – A dicembre 2025, l’ammontare dei prestiti a imprese e famiglie è cresciuto del 2,3% su base annua, in accelerazione rispetto a novembre (+2,1%), quando i prestiti alle famiglie erano cresciuti del 2,3% e quelli alle imprese dell’1,8%. “Per le famiglie è il dodicesimo mese consecutivo in cui si è registrato un incremento e per le imprese è il sesto mese consecutivo in cui sono cresciuti i finanziamenti”, ha detto Gianfranco Torriero, vice direttore generale vicario Abi.

La raccolta indiretta, cioè gli investimenti in titoli custoditi presso le banche, ha presentato un incremento di 106,5 miliardi tra novembre 2024 e novembre 2025 (35,7 miliardi famiglie, 19 miliardi imprese e il restante agli altri settori, imprese finanziarie, assicurazioni, pubblica amministrazione).

La raccolta diretta complessiva (depositi da clientela residente e obbligazioni) a dicembre 2025 è risultata in aumento del 2% su base annua, proseguendo la dinamica positiva registrata da inizio 2024 (+2,6% nel mese precedente).

A dicembre 2025 i depositi, nelle varie forme, sono cresciuti del 2,1% su base annua (+2,7% il mese precedente). La raccolta a medio e lungo termine, tramite obbligazioni, a dicembre 2025 è aumentata dell’1,1% rispetto ad un anno prima (+1,9% nel mese precedente).