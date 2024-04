Abi, prosegue diminuzione tassi. Sui mutui casa a marzo scesi a 3,79%

Roma, 13 apr. (askanews) – E’ proseguito nei primi dieci giorni di aprile il trend di diminuzione dei tassi di interesse. In base all’ultimo rapporto mensile dell’Abi diffusi oggi il tasso sui BTP è stato in media del 3,78%, in calo di 121 punti rispetto al massimo registrato a ottobre 2023.

Il tasso IRS a 10 anni, molto usato nei mutui, è stato in media del 2,68%, in diminuzione di 84 punti rispetto al massimo di ottobre scorso.

In calo anche il tasso sui BOT a sei mesi che è stato in media del 3,67%, in diminuzione di 38 punti rispetto al massimo di ottobre 2023.

Il tasso Euribor a 3 mesi è stato in media del 3,89%, in calo di 11 punti sempre rispetto al massimo registrato a ottobre 2023.

A marzo 2024 sono in diminuzione anche i tassi di interesse sulle nuove operazioni di finanziamento. Il vice direttore generale vicario dell’Abi, Gianfranco Torriero, ha spiegato che, come ha lasciato intendere la Bce, a giugno ci potrebbe essere una riduzione dei tassi di riferimento. “Questo – ha detto – è stato già scontato nei tassi a medio e lungo termine e, come si determina nella catena di trasmissione, ora si sta manifestando anche nei prestiti”.

Il rapporto Abi registra infatti il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è diminuito al 3,79%, rispetto al 3,89% di febbraio 2024 e rispetto al 4,42% di dicembre 2023. Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è sceso al 5,26% dal 5,34% di febbraio 2024 e dal 5,45% di dicembre 2023.

Il tasso medio sul totale dei prestiti (quindi sottoscritti negli anni) è sceso al 4,79% dal 4,80% nel mese precedente.