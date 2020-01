Abie (Associazione blockchain, imprese ed enti): nuovo Consiglio. Ninni De Santis vice presidente

L’Assemblea generale di Abie, associazione di Confindustria Digitale per il comparto Blockchain, ha confermato alla presidenza Giuliano Pierucci. Il nuovo Consiglio direttivo è formato dai vice presidenti Ninni De Santis e Paolo Cacurri, e da Massimo Giuliano, Maurizio Pimpinella e Lorenzo Comisi. Massimiliano Lucaroni è stato riconfermato nell’incarico di tesoriere e Catia De Vincenzi in quello di segretaria dell’Associazione.

Nel corso dell’Assemblea, si legge in una nota diffusa dall’Abie, si è fatto il punto sui risultati raggiunti nei primi due anni attività dell’Associazione: “costruzione di una membership fatta di figure competenti e di elevata reputation, realizzazione di contributi importanti alle attività di regolamentazione (come i lavori Consob/Criptoattività, Agid, Gruppo Esperti Mise), adesione in Confindustria Digitale, rilevante incremento del numero degli associati appartenenti sia alle diverse filiere che stanno utilizzando le tecnologie blockchain nei loro progetti di trasformazione digitale (es Progetti Industria 4.0), sia al “verticale” Blockckchain/Ict”.

Il biennio 2020/2021 vedrà la piena entrata in campo delle tecnologie blockchain nei diversi settori industriali, dal Fintech (criptoattività, tokenizzazione, sistemi di pagamento, gestione del credito) alla Logistica, dalla Notarizzazione alla Governance organizzativa e dei processi. Ciò avverrà, a detta degli analisti internazionali, in modo integrato e sinergico con le altre tecnologie digitali. In questo contesto Abie contribuirà in modo importante come “luogo” di confronto, di networking, di education e di incontro tra tecnologie blockchain e le filiere. Il nuovo Consiglio Direttivo sarà subito impegnato già dai prossimi giorni nel mettere in campo le prime azioni operative: il Convegno ‘La Trasformazione Digitale per lo sviluppo del Sistema Paese’ del 12 Febbraio presso il Circolo Antico Tiro a Volo in Roma, la partecipazione agli Steering Committee di Confindustria Digitale, la partecipazione con un proprio Stand all’evento Connext di Confindustria (Milano a fine Febbraio) per supportare il Sistema delle Aziende nella conoscenza delle Blockchain con la presentazione di progetti e best-practice.