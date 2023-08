Abilitazione alla professione di avvocato, via al bando per l’esame di Stato

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha firmato il decreto ministeriale 2 agosto 2023 contenente il bando dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di avvocato – sessione 2023. L’esame prevede una prova scritta e una prova orale, tornando alle ordinarie modalità di svolgimento antecedenti all’emergenza pandemica. Lo comunica il ministero della Giustizia. La prova scritta consiste nella redazione di un atto giudiziario su temi di diritto sostanziale e processuale, basato su un quesito proposto nella materia scelta dal candidato tra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. La prova orale si svolge in tre fasi: la prima avente ad oggetto la discussione su una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso; la seconda per dimostrare le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato e la terza, sulla conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate per via telematica, seguendo le modalità indicate nel bando, dal 3 ottobre all’11 novembre. La prova scritta si svolgerà, nei diversi distretti di Corte d’appello, il giorno 12 dicembre 2023, dalle ore 9. Anche per la sessione 2023 sono confermate le disposizioni particolari per lo svolgimento delle prove da parte di candidati con disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa). Il bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale – Concorsi ed esami, numero 59 del 4 agosto 2023.