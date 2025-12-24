“Abracadabra – La Notte dei Miracoli”, a Roma tornano magia e stupore

Roma, 24 dic. (askanews) – Cosa può rendere il Natale a Roma ancora più speciale? La risposta arriva con un evento esclusivo e irresistibile: dal 26 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026, il prestigioso Teatro Ghione, in via delle Fornaci, apre le sue porte per il nono anno consecutivo al celebre e amatissimo spettacolo, capace di conquistare adulti e bambini, appassionati di magia e famiglie in cerca di un momento davvero memorabile. In un’atmosfera che unisce meraviglia, teatralità e illusionismo di altissimo livello, “Abracadabra – La Notte dei Miracoli” propone un cast internazionale di campioni della magia, artisti che hanno fatto della meraviglia il loro linguaggio. Sarà presente anche Antonio Casanova in qualità di ospite speciale (il 26 dicembre alle ore 20:30, il 6 gennaio, il 10 e 11 gennaio 2026).

Ecco tutti i protagonisti: Artem Shchukin: (Russia): campione del mondo di magia 2025 e 2022, interprete che fonde teatro, pantomima, musica e illusione in un unico atto scenico; presenza di prestigio internazionale che si è esibito anche ad America’s Got Talent.

Maxim (Italia): campione italiano di magia 2019, interprete di una magia elegante e ricercata che unisce tradizione ed estetica contemporanea; ha calcato palchi internazionali con successo e ha lasciato a bocca aperta migliaia di illusionisti agli ultimi mondiali di magia 2025.

Beryl Trupin (Mauritius): maga-illusionista franco-mauriziana, campionessa di Francia, salita alla ribalta con performance internazionali grazie il suo stile visuale, elegante e dotato di grande fascino scenico.

Rémi Lasvènes (Francia): artista francese che con la sua “magie nouvelle” e il linguaggio clownesco riesce a trasformare la percezione dello stupore; perfetto per emozionare anche i più piccoli.

The Phobias (Italia): trio clown, horror-magic, finalisti a “Tu Si Que Vales” e protagonisti ad America’s Got Talent 2025 con performance che fondono paura, meraviglia e ironia; un tocco diverso, sorprendente e deciso.

Jaime Figueroa (Spagna): primo premio per la Magia Comica al congresso Latino Americano Flasoma di Montevideo. ventriloquo, mago e attore spagnolo che ha saputo unire comicità e illusionismo in uno stile originale, raffinato e adatto a tutta la famiglia.

Mago Lupis & Laura de Paulis (Italia): un duo brillante e raffinato che condurrà l’intero spettacolo fondendo magia, comicità e gag; Lupis, campione italiano di magia 2014, è noto nel panorama italiano per uno stile unico dal ritmo travolgente.

Disguido (Italia): sono gli ideatori e creatori di ABRACADABRA La Notte dei Miracoli, duo di artisti internazionali, campioni europei di comedy magic e vincitori del Mandrake d’Or, l’Oscar della Magia. Presenteranno un numero originale di trasformismo con cappelli dedicato al cinema, un momento che unisce magia, teatro e comicità visuale.

E un’altra sorpresa riguarda un ospite speciale: SPECIAL GUEST – ANTONIO CASANOVA Esclusivamente alla prima del 26 dicembre alle ore 20:30, il 6 gennaio e gli ultimi due giorni, il 10 e 11 gennaio 2026, sarà presente Antonio Casanova in qualità di ospite speciale. Artista amatissimo dal pubblico televisivo e volto storico di Striscia la Notizia, Antonio Casanova offrirà un intervento esclusivo riservato a queste date, accompagnando simbolicamente l’apertura e la chiusura della “scatola magica” di Abracadabra con la prima e l’ultima rappresentazione del festival. Il tutto proprio nell’anno del centenario della scomparsa di Harry Houdini, icona mondiale e mito dell’escapologia. Un regalo speciale che Casanova ha voluto dedicare al pubblico di Abracadabra. La sua presenza come guest arricchisce ulteriormente il cast artistico internazionale di altissimo livello presente per tutta la durata del festival.

LA MAGIA CHE FA BENE Come ogni anno, l’incanto del teatro non si fermerà al sipario: una parte del ricavato sarà devoluta ad Antas Onlus e alla Fondazione Telethon, a favore della ricerca sulla sindrome di Phelan Mc Dermid, trasformando anche quest’anno il pubblico in protagonista di un gesto concreto di solidarietà. Perché la magia più grande non è quella che fa sparire un oggettoà ma quella che fa apparire un sorriso dove serve davvero.

PREMIAZIONE – La Bacchetta Magica d’Oro Anche quest’anno Abracadabra – La Notte dei Miracoli non sarà soltanto uno spettacolo, ma anche un momento di celebrazione dell’eccellenza artistica: per il secondo anno consecutivo verrà conferito agli artisti il Premio Abracadabra, rappresentato da una bacchetta magica d’oro, simbolo di prestigio, riconoscenza e valore professionale. Un omaggio all’abilità, destrezza, dedizione, ricerca scenica e poetica che ciascun artista porta sul palco e condivide con il pubblico.

Inoltre, come da tradizione, sarà assegnata anche la Bacchetta Magica d’Onore, destinata a un personaggio di spicco nel panorama magico internazionale che si è distinto per influenze artistiche, carriera, innovazione e contributo culturale alla magia. La cerimonia di premiazione avverrà la sera della prima, il 26 dicembre, in un momento solenne ed emozionante che unirà l’intera compagnia, gli ospiti e il pubblico presente.