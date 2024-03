Abruzzo, Meloni: dalla piazza prendo la benzina per andare avanti

“Mi ricorda per chi e per cosa lo sto facendo”

Pescara, 5 mar. (askanews) – “Voi non potete immaginare quanto per me sia importante, in una vita fatta di problemi da risolvere e aerei da prendere, ritornare qui e prendere dalla piazza la benzina necessaria per andare avanti fino alla scadenza successiva. Ricordarmi per chi e per cosa lo sto facendo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante il comizio a Pescara a sostegno di Marco Marsilio ricandidato governatore in Abruzzo.