Abruzzo, Meloni e i leader del centrodestra sul palco a Pescara

“Quando vengo qui piove, ma l’ultima volta diventai premier”

Pescara, 5 mar. (askanews) – Accanto al candidato del centrodestra e presidente uscente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, c’è il Governo in pompa magna. Al comizio per le prossime elezioni regionali del 10 marzo a Pescara la premier Meloni e i leader del centrodestra come il leader della Lega, Matteo Salvini e il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani.Temendo la pioggia la premier Giorgia Meloni durante la foto di gruppo sul palco, ha preso la parola dicendo: “Quando vengo a Pescara piove sempre ma non è un male, dopo ultima volta che sono venuta sono diventata premier”.