Abusivismo, sigilli ai Quattro Passi di Nerano: tre stelle Michelin, fu scelto da Bezos per il suo matrimonio

Stamattina i Carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura. A finire sotto sigilli è stato il complesso turistico-ricettivo Quattro Passi, ristorante di fama internazionale situato nella frazione Nerano di Massa Lubrense, noto anche per aver ricevuto le tre stelle Michelin e per essere stato scelto da Jeff Bezos per il banchetto del suo matrimonio.

Le indagini, condotte dall’Aliquota Operativa del N.O.R. della Compagnia Carabinieri di Sorrento e coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, sono iniziate nel luglio 2025. Secondo quanto riportato dalla Procura, i militari hanno rilevato gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di lottizzazione abusiva a scopo edificatorio.

Le investigazioni, supportate da una consulenza tecnica disposta dalla Procura, hanno evidenziato che gli indagati, a partire dal 1982 fino a ottobre 2025, avrebbero realizzato un complesso immobiliare di grandi dimensioni in un’area soggetta a vincoli paesaggistici e ambientali, destinato a ristorazione e servizi accessori, senza alcun titolo edilizio legittimo.

Dalle indagini è emerso anche che l’attività abusiva si è protratta nel tempo grazie alla condotta, quantomeno negligente, del Comune di Massa Lubrense, che aveva rilasciato provvedimenti di condono illegittimi. Tali condoni, secondo la Procura, presentavano macroscopiche irregolarità, essendo stati concessi decenni dopo le istanze e in assenza dei requisiti di diritto e di fatto, considerando che gli immobili erano stati modificati abusivamente nel frattempo, come confermato dai controlli della Polizia Municipale.