AC Group, sostenibilità e sicurezza dei treni: convegno internazionale a Napoli

Trasporto pubblico, sicurezza ferroviaria, manutenzione dei veicoli e sostenibilità: se ne è discusso nel corso dell’ottava edizione del convegno internazionale “Railway Maintenance Meeting” sul tema “L’opportunità del cambiamento per aumentare la crescita: ma la manutenzione ferroviaria e il TGV sono pronti?” svoltosi al Circolo canottieri Napoli e che ha riunito esperti, direttori, tecnici e imprenditori del settore ferroviario e del trasporto pubblico locale provenienti da tutta Italia e dall’estero.

L’evento, organizzato da AC Group Italia e presieduto dai Chairman Daniele Fabbroni e Alessandro Sasso, ha focalizzato l’attenzione su alcuni temi specifici del settore come la gestione delle competenze del personale, la manutenzione di sistemi di trasporto particolari come il Tram Trieste o il nuovo Orient Express, la certificazione di istruttori ed esaminatori per attività di sicurezza e dei Centri di Formazione, il futuro del sistema di acquisizione e mantenimento delle competenze del personale di sicurezza dopo l’abrogazione del decreto 04/12 di Ansfisa, e ancora l’innovazione nella sostenibilità, la manutenzione predittiva di rotabili e infrastrutture, la rifunzionalizzazione delle infrastrutture di trasporto dismesse, l’idea di progetto Aversa – Santa Maria Capua Vetere, e infine l’impatto della digitalizzazione nella manutenzione dei sistemi di trasporto (Gomma, ferro, aria).

“Il cambiamento e l’innovazione nel settore – spiega Daniele Fabbroni, Vicepresidente Mantra, Associazione Manutenzione Trasporti, e operation manager di AC Group Italia – sono temi di grande attualità che possono avere un impatto reale sul miglioramento della manutenzione dei veicoli di trasporto pubblico. Si sta lavorando molto sulla prevenzione: in passato ci si chiedeva il perché degli incidenti dopo che si verificavano, oggi ci si basa sull’analisi di rischio e si punta a prevenire qualunque evento pericoloso che possa sfociare in un incidente, sia con la manutenzione di tipo predittivo che con l’intelligenza artificiale. Le innovazioni, prima di essere applicate ad un concetto di sicurezza, devono essere testate e dare risultati migliorativi”.

Hanno partecipato all’evento, in veste di relatori, Carmen Mauri (vicepresidente AC Group Italia), Daniele Fabbroni (Vicepresidente Mantra, associazione manutenzione trasporti e operation manager di AC Group Italia), Anna Ascione (Consuldream), Irene Marazzi e Federico Ettori (Luchini Rs), Andrea Cervia (Trieste Trasporti), Rino Ciullo (Ma Group), Dario Fiorini (Asstra), Gilberto Collavo (Trenord); Gianmarco Springer (Trenitalia), Piergiorgio Ascione (Hitachi Rail), Stefania Sena (Alstom); Salvatore Fragale, Tommaso Esposito e Fiorentino Borrello (Eav), Stefano Di Bello (Ferrovie Appulo Lucane), Rosa Di Micco (Athena), Simona Cafarelli e Vilva Pe. maj (Wabtec), Pietro Marturano (Ansfisa), Marina Adduce (Atac), Marina Colombi (Teb), Marcella Gonnella (Metro Brescia), Pierpaolo Martino (Amn), Massimo Plana (Actv); Luca Marcucci (Sgm); Andrea Cervia (Tram Trieste), Alessandro Sasso (Libra technologies), Roberto Nappi (Mare Group).