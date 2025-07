AC Monza: Fininvest cede club a Beckett Layne Ventures, siglato accordo

Milano, 1 lug. (askanews) – Fininvest e Beckett Layne Ventures (BLV) hanno sottoscritto oggi un accordo per la cessione del 100% del capitale sociale dell’AC Monza a favore di BLV.

L’operazione, informa un comunicato, prevede un primo trasferimento dell’80% delle quote entro l’estate, mentre il restante 20% sarà ceduto entro giugno 2026. Fino a quel momento, Fininvest manterrà una rappresentanza nel consiglio di amministrazione del club, in linea con la propria quota di partecipazione residua.

Beckett Layne Ventures, con sede negli Stati Uniti e guidata da Brandon Berger, è un partner finanziario e consulente strategico per aziende attive nei settori dello sport, dei media e dell’intrattenimento. Il team di BLV, insieme ai propri partner e advisor, tra cui Mauro Baldissoni (per diversi anni figura apicale della AS Roma), vanta “una solida esperienza nello sport professionistico, con un focus particolare sul calcio europeo”.