Acca Larentia, La Russa: aggressioni non cancelleranno la memoria

Roma, 7 gen. (askanews) – “Ho appreso con sconcerto la notizia della vile aggressione avvenuta nella notte a Roma ai danni di quattro militanti di Gioventù Nazionale, attaccati da un commando di venti persone mentre affiggevano manifesti in ricordo di Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, assassinati davanti alla sede del Movimento Sociale Italiano, in via Acca Larenzia nel 1978”. Lo ha scritto sui suoi canali social il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

“Quanto avvenuto – ha aggiunto – è inammissibile, siamo di fronte a un odio politico di estrema gravità, che condanno con fermezza. Queste aggressioni non cancelleranno la memoria, né fermeranno chi, con coraggio e determinazione, continua a difendere il diritto al ricordo e alla libertà di espressione. A Gioventù Nazionale e ai giovani rimasti feriti va la mia sincera e affettuosa vicinanza, con l’auspicio – ha concluso La Russa – che i responsabili vengano rapidamente individuati”.