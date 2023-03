Accade a Napoli: penetrano in un parco privato a via Petrarca e abbattono un pino secolare. La polizia indaga

Accade anche questo: un albero di pino secolare e’ stato illegalmente abbattuto da ignoti che si sono fortuitamente introdotti nella proprietà privata del parco Miranapoli sito in Napoli alla Via Petrarca 129.

Il condominio ha deciso di sporgere denuncia presso le Autorità competenti nei confronti degli autori di questo atto vandalico compiuto in violazione del decreto legislativo n. 42/2004 e della legge 10/2013, commettendo peraltro i reati di violazione di domicilio, danneggiamento e distruzione di bellezze naturali.

La polizia, intervenuta sul luogo, sta compiendo le indagini del caso.