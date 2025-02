Accademia Alfonso Grassi, XIX Concorso Internazionale Natale, ieri e oggi: domani la premiazione ufficiale

Continuano le iniziative promosse dall’Accademia Internazionale d’Arte e Cultura “Alfonso Grassi” di Salerno. Domani, mercoledì 19 febbraio, alle ore 10, nel Centro Sociale di Salerno, in via Cantarella, si terrà la premiazione ufficiale del XIX Concorso Internazionale “Natale, ieri e oggi 2024”, svoltosi con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Salerno, assessorato alla Pubblica Istruzione.

L’appuntamento, presieduto dalla professoressa Raffaella Grassi, presidente dell’Accademia e dell’omonima Fondazione intitolata all’artista Alfonso Grassi, conferirà i riconoscimenti nelle diverse classi di concorso e per tutte le categorie, studenti e senior. Nell’atrio del Centro Sociale sarà allestita una mostra d’arte con tutti i lavori dei premiati; al contempo, saranno presentati i risultati raggiunti attraverso il progetto di solidarietà “Alfabetizzazione nel Congo”, che ha portato recentemente alla creazione di quattro nuove aule. Il Concorso è ’stato caratterizzato da: Tre Categorie, Tre Tematiche, Due Sezioni.

LE TRE CATEGORIE:

A) Alunni: (I.C.) Ist. Comprensivi – Scuola Media Statale di 1° Grado;

B) Studenti: Scuola Media di 2° Grado (Ist. Superiori)

(con partecipazione totalmente Gratuita per tutte le Scuole di ogni Ordine e Grado)

C) Senior (Professionisti e non).

Le TRE TEMATICHE

1) L’Intelligenza Biologica/Genetica (analitica, creativa, pratica…circa il 54% delle nostre capacità intellettive) e l’Intelligenza Artificiale (I.A.) a confronto. Quale sarà il nostro futuro?

2) La scatenata violenza del XXI secolo (bullismo, cyberbullismo, femminicidio, infanticidio, guerra etc..) contro l’Innata Esigenza di Libertà Individuale/Sociale ed il rispetto per la Dignità Umana

3) Tematica Libera