Accademia Irpina di Scienze Forensi: Consulenza legale contro il bullismo, uno sportello gratuito

A breve lo sportello gratuito di consulenza legale e psicologica per il Bullismo e Cyberbullismo programmato dall’Accademia Irpina di Scienze Forensi. Nell’ambito delle iniziative dell’Accademia irpina di Scienze Forensi, presieduta da Salvatore Pignataro, composta da oltre novanta avvocati, docenti universitari, periti e consulenti, è stata programmata l’attivazione, nei prossimi mesi, dello “Sportello gratuito di Consulenza Legale e Psicologica per le vittime di Bullismo e Cyberbullismo” che avrà sede nella città di Avellino. In attesa di ufficializzare la sede, gli orari e un numero di telefono, l’iniziativa sarà gratuita per i genitori che insieme ai rispettivi figli intendono verificare e comprendere le implicazioni legali e psicologiche del bullismo e cyberbullismo. “ Le varie professionalità interne all’Accademia di Scienze Forensi faranno parte di un vero e proprio “pool” di specialisti ( avvocati penalisti, civilisti, psicologi ecc.) . Oltre alle strategie di prevenzione e contrasto – spiega il Presidente prof. Salvatore Pignataro –importante è far capire bene alle famiglie, le leggi e le responsabilità dei genitori e della scuola relativamente al bullismo scolastico. Così come è importante rimarcare le implicazioni e le ricadute giudiziarie nei confronti dei soggetti che hanno compiuto i 14 anni di età. Per tali motivi firmeremo dei protocolli d’intesa con diversi istituti scolastici, enti ed associazioni per dare un servizio forte ed efficace per contrastare questi fenomeni ancora molto diffusi”.