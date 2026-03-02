Accademia Italiana Qualità della Vita: il rischio per la sostenibilità finanziaria dell’Italia è alto, va governato

Sanità territoriale sotto organico, Comuni che perdono capacità amministrativa, lavoro povero, denatalità e fuga dei giovani: per l’Accademia è in atto uno squilibrio di sistema. La leva proposta è l’“Effetto Domino della crescita del benessere” elaborato nell’Ideologia della Qualità della Vita (IQDV)

di Domenico Esposito*

In Italia il dibattito pubblico oscilla troppo spesso tra emergenze contingenti e polemiche su bonus, tetti retributivi, deroghe e soglie ISEE. Ma dietro misure microeconomiche, apparentemente circoscritte, si nasconde un nodo macroeconomico ben più profondo: si sta assottigliando la base produttiva e demografica del Paese e, con essa, la capacità di sostenere nel tempo welfare, sanità e previdenza.

Quando diminuisce il numero dei lavoratori e aumenta quello dei pensionati, i conti pubblici entrano in tensione quasi per definizione. Se, parallelamente, salari bassi e lavoro frammentato comprimono contributi e gettito, la spesa “riparativa” tende ad aumentare senza però generare nuova capacità produttiva, sociale e fiscale. È qui che si colloca il vero rischio: non solo una difficoltà economica, ma un problema strutturale di sostenibilità finanziaria e di tenuta del sistema.

Questo è lo squilibrio di sistema: meno giovani, meno lavoro regolare, meno servizi, più disaffezione. Il Mezzogiorno lo vive prima e con maggiore intensità, ma il fenomeno è ormai nazionale. I territori interni si svuotano, i distretti post-industriali perdono indotto, i reparti ospedalieri rischiano di depotenziarsi non per mancanza di domanda, ma per mancanza di personale. In questo contesto, la vera scarsità non è soltanto il denaro: è la fiducia. Senza tempi certi, regole stabili e misurazione degli impatti, il capitale resta fermo o si sposta altrove.

Il punto critico è che la risposta pubblica si è spesso concentrata su misure frammentate, discontinue e costruite per soglie. Interventi talvolta necessari, ma che se diventano strutturali finiscono per produrre effetti collaterali rilevanti. Innanzitutto, non sostituiscono i servizi essenziali – asili nido, mense, trasporti, sanità di prossimità – che rendono realmente possibile lavorare, costruire una famiglia e restare in un territorio. Inoltre, creano incentivi distorti “a scalino”, che possono spingere famiglie e microimprese a rimanere sotto soglia invece di crescere, emergere e consolidarsi. Infine, alimentano sovrapposizioni tra Stato, Regioni e Comuni, con dispersione di risorse e difficoltà di controllo.

L’alternativa non è ridurre la protezione sociale, ma renderla generativa. È su questo punto che l’Accademia Italiana Qualità della Vita propone un cambio di paradigma: trasformare l’intervento pubblico da semplice tampone a moltiplicatore di sviluppo, attraverso una metodologia replicabile e verificabile.

Da questa impostazione nasce l’“Effetto Domino della crescita del benessere”, elaborato nell’Ideologia della Qualità della Vita (IQDV) e approfondito sul giornale online La Qualità della Vita. Il principio è chiaro: un euro pubblico deve innescare, non rincorrere. Il settore pubblico deve svolgere una funzione di regia, selezionando un paniere di progetti strategici e socialmente utili, pianificandoli in modo credibile – con tempi, autorizzazioni, manutenzione e governance definiti – e riducendo il rischio operativo. A quel punto il capitale privato può intervenire perché il contesto diventa prevedibile e il rendimento atteso supera quello di impieghi statici o attendisti. La concatenazione fa il resto: un progetto genera domanda, attiva indotto e crea le condizioni per il successivo.

Un esempio concreto di applicazione di questo modello è il possibile asse di rigenerazione urbana di Napoli: la bonifica dell’area ex Italsider di Bagnoli, collegata al volano economico dell’America’s Cup e al relativo indotto di sviluppo. È un caso emblematico di come una scelta pubblica ben strutturata possa generare un effetto a catena su occupazione, attrattività, servizi, reputazione territoriale e investimenti. Su questo tema abbiamo già approfondito il quadro in un nostro intervento pubblicato da Il Roma dedicato all’“effetto domino degli investimenti”.

Il modello, tuttavia, non si limita solo ai grandi eventi. È applicabile a diversi settori, a partire da quelli che definiamo “cantieri ad alto rendimento sociale”.

Il primo è quello dell’agricoltura urbana IQDV: filiere corte, recupero di aree marginali, microimprese di prossimità, resilienza alimentare e nuova occupazione locale. Il secondo è quello dell’edilizia urbana IQDV: rigenerazione, efficientamento energetico, riqualificazione degli spazi pubblici e rafforzamento dei servizi. Più vivibilità significa infatti più attrattività, maggiore capacità di trattenere residenti e investimenti, e quindi una base imponibile più solida.

Da qui deriva un terzo obiettivo decisivo: la crescita demografica di qualità. La realizzazione a catena di questi cantieri, insieme ad altri progetti socialmente utili attivabili in ogni municipalità, può innescare un processo di ripopolamento e stabilizzazione: famiglie italiane e non italiane che scelgono di mettere radici in un territorio perché vi trovano benessere, servizi e opportunità reali. Non premi episodici, dunque, ma un’infrastruttura familiare concreta: casa accessibile, servizi educativi, trasporti efficienti, lavoro regolare e prospettive di lungo periodo. È questa combinazione che attiva una filiera economica sana e duratura.

L’Accademia Italiana Qualità della Vita si propone come piattaforma metodologica per accompagnare questo percorso: diagnosi territoriale, selezione dei progetti ad effetto catena, supporto nella costruzione di partenariati pubblico-privati, monitoraggio in itinere ed ex post, verifica della replicabilità. La credibilità non nasce dagli annunci, ma dalla capacità di dimostrare impatti reali e di correggere la rotta quando necessario.

Per questo chiediamo alla politica tre scelte precise e verificabili. La prima: spostare risorse dai bonus distribuiti “a pioggia” verso i servizi che liberano lavoro e natalità, come nidi, mense, trasporto pubblico e sanità territoriale. La seconda: ridurre gli “scalini” che disincentivano emersione e crescita, costruendo una progressività più lineare. La terza: programmare con serietà il capitale umano necessario per sanità, scuola tecnica e pubblica amministrazione locale, introducendo anche incentivi alla permanenza nei territori più fragili.

A breve uscirà anche il mio nuovo volume, Ideologia della Qualità della Vita, metodologia e applicazione territoriale, dedicato proprio a questa visione: una progettazione fondata sulla conoscenza del territorio, capace di liberare il potenziale di sviluppo che molte aree possiedono ma che troppo spesso resta bloccato da politiche poco lungimiranti. Nel libro entreremo nel merito con strumenti operativi, casi applicativi ed esempi concreti di percorsi di crescita pluriennale.

Per seguire analisi, dossier e casi studio, l’Accademia continua a pubblicare aggiornamenti sul giornale online La Qualità della Vita (www.laqualitadellavita.it)

*Presidente dell’Accademia Italiana Qualità della Vita