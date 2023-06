Accademia Musicale Yamaha di Caserta, al via il corso di formazione Tumpa

«Siamo felici di presentare il corso di formazione Tumpa. Un percorso esperienziale ed operativo per i docenti dell’infanzia, primaria, educatori di nido». Ad annunciarlo è la direttrice dell’Accademia Musicale Yamaha, accreditata Miur, Mena Santacroce. L’appuntamento è per lunedì 3 luglio dalle 15 alle 18 presso la sede dell’Accademia musicale città a Caserta in via Caduti sul Lavoro 10. È possibile iscriversi seguendo le informazioni del link (https://www.formazioneanicia.it/corsi/tumpa-formazione-musica-storie-didattica/)

È possibile utilizzare anche il bonus docenti. La direttrice spiega: «Tumpa è un progetto dedicato al mondo dell’infanzia e dei bambini. Sostiene buone pratiche promuovendo la musica, la narrazione e la drammatizzazione come strumenti educativi e ricreativi. “Tumpa_formazione” è un workshop di formazione musicale promosso da Anicia Formazione, da sempre impegnata per lo sviluppo professionale del personale educativo. Inoltre, il corso si allinea alle numerose iniziative ministeriali per la promozione della pratica musicale in ambito educativo sin dai primi gradi scolastici». Docente del corso è Luigi Giova, musicoterapista, educatore musicale, docente alla scuola dell’Infanzia e Primaria, autore e compositore.

Per tutte le informazioni aggiuntive sui corsi e per le iscrizioni, è possibile scrivere a formazione@anicia.it. La direttrice Santacroce aggiunge: «È questa un’altra attività dell’Accademia alla quale tenevo molto. Un altro tassello della proposta formativa che si rivolge agli insegnanti che vogliono approfondire gli aspetti musicali». Info. L’Accademia ha sede a Caserta alla via Caduti sul Lavoro 110 – 0823/325824 e a San Nicola la Strada alla via Napoli 8 – 0823/422193.