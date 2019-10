AccadeMibac, ecco i 10 vincitori del bando: contributo di 10mila euro per nuove opere

Sono 10 e provengono da tutta Italia i giovani artisti selezionati per il Premio AccadeMibac, il nuovo progetto promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea e Rigenerazione Urbana (già Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane) in collaborazione con la Fondazione La Quadriennale di Roma. Obiettivo del premio è offrire un’opportunità di crescita e visibilità a talenti italiani under 28, promuovendo la conoscenza delle nuovissime tendenze nelle arti visive in Italia e di valorizzare il ruolo delle Accademie di Belle Arti. I vincitori di AccadeMibac, individuati tra 89 candidati proposti da 33 Accademie di Belle Arti, riceveranno un contributo di 10.000 euro ciascuno (per un totale di 100mila euro), per la produzione di nuove opere che saranno esposte in occasione della mostra, a cura di Ilaria Gianni, che si terrà il prossimo anno nell’ambito degli eventi collaterali della 17esima Quadriennale d’arte, in programma al Palazzo delle Esposizioni di Roma dall’1 ottobre 2020. I vincitori del bando sono: Lorenzo Lunghi (Accademia di Belle Arti di Bergamo), Alessandro Fogo (Accademia di Belle Arti di Macerata), Alice Visentin (Accademia di Belle Arti di Torino), Marco Vitale (Accademia di Belle Arti di Lecce), Francesco Alberico (Accademia di Belle Arti di L’Aquila), Roberta Folliero (Accademia di Belle Arti di Roma Rufa), Alessia Lastella (Accademia di Belle Arti di Bari), Jacopo Martinotti (Accademia di Belle Arti di Milano Naba), Giulia Poppi (Accademia di Belle Arti di Bologna), Luisa Turuani (Accademia di Belle Arti di Milano Brera).