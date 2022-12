Accademie all’ombra del Vesuvio lungo i secoli: quando Napoli era una grande capitale culturale europea

di Maria Carla Tartarone Realfonzo

Napoli è stata sempre presente nella cultura del tempo, all’avanguardia nei secoli ha saputo essere di esempio nell’evoluzione delle strutture. Può essere utile per i cittadini conoscere parte della sua storia ed il suo percorso nell’ambito culturale. Nel XVIII secolo si moltiplicavano in tutta Europa le Accademie, sia letterarie che scientifiche, sostenute da Principi illuminati, che si davano scambio di conoscenze e memorie, così che sostennero un fervido cosmopolitismo culturale. Nello stesso secolo si diffondevano anche le Accademie di insegnamento sia in Italia (Milano, Bologna Lucca, Parma, Modena, Napoli…) sia in Europa (Parigi, Vienna, Madrid, Londra, Berlino…). A Napoli gli incunaboli della nuova cultura, scrive Croce in “Storia del Regno di Napoli”, risalgono già alla seconda metà del Seicento e ciò vide assurgere Napoli al ruolo di capitale europea, come osservava anche il de Brosses nel ritorno dal suo “Viaggio in Italia”, in cui narrava anche delle riunioni che si tenevano nelle case dei nobili o dei più noti giuristi del tempo, abitudine da cui nacquero le Accademie che alimentarono il rinnovamento e l’avanzamento della conoscenza. Per tutto il Settecento si sviluppa a Napoli un filone di Accademie di carattere letterario-ameno, un ritorno ai circoli rinascimentali, per coltivare “le amene lettere” o “per fuggir l’ozio” come disse la Regina Maria Cristina di Svezia, nel fondare l’Accademia a Roma, già nel 1656. Potrà stupire ma l’interesse per la diffusione della cultura era sempre stato attivo se si ricorda che Alfonso d’Aragona fondò un’Accademia nel 1440. Anche a Napoli si sentiva la stessa urgenza sui propositi culturali delle Accademie, come ricordava Vico riportando che il Viceré Medinacoeli aveva restituito a Napoli, già alla fine del Seicento, “il lustro delle buone lettere, non più veduto dai tempi di Alfonso d’Aragona”. Attorno alla metà del Seicento nasce anche ironicamente “L’Accademia degli Incolti” che protrarrà la sua vita fino a pubblicare nel 1723 “Rime degli accademici inculti” col Cardinale Albani a Venezia. I propositi delle Accademie sono riportati anche nel discorso di Napoli Signorelli che nella apertura dell’Accademia di Scienze e Belle Lettere, del 1787, ricordava le attività degli anni precedenti, rilevanti per il prosieguo delle attività di conoscenza, nei vari ambiti. Ed è significativo ricordare gli argomenti trattati dagli accademici napoletani nei primi anni del regno borbonico, di quando Carlo, re di Napoli, Sicilia e Gerusalemme tornò a Napoli dalla Sicilia, festeggiato dalla “Accademia degli Investiganti”. Tra le private più rilevanti si ricordano L’Accademia nata in casa del marchese Castagnola, l’”Accademia degli Emuli”, e poi l’Accademia dei “Filarmonici del Sebeto”. Con la musica veniva anche coltivata “l’arte comica”, la più famosa fu quella del Barone di Liveri, accusato però anche di “intrigo” e poi l’Accademia sorta in casa dell’avvocato Buscé, detta degli “Esercitati”. Tramite le Accademie uscivano molte pubblicazioni, già nel 1700. A questo riguardo tra le più attive Accademie può ricordarsi una lontana pubblicazione, del 1663, dell’Accademia dei “Ravvivati”, di Bari. Rilevante fu l’“Accademia del buon gusto”, di Palermo che divenne poi “La Accademia di Scienze, Lettere ed Arti”, della quale si conserva un volume di pubblicazioni del 1775. Tra le Accademie di insegnamento sono note per i molti ricordi che sono stati trovati nei documenti dei luoghi di culto il “Reale Laboratorio degli Arazzi”, il “Laboratorio delle Pietre Dure”, da cui nacque la “Reale Accademia del Disegno” che ebbe un deciso carattere di scuola, voluta da Carlo di Borbone, nell’intento di emulare Luigi XIV che in Francia aveva creato un’intensa fioritura artistica. In contemporanea nacque “La Fabbrica delle Ceramiche” di Capodimonte. Nelle Accademie l’insegnamento era diviso in due fasi, inferiore e superiore, con una duplice funzione: migliorare la produzione artigianale ed educare gli allievi all’“arte pura”. Erano anche gli anni in cui nasceva l’Accademia Ercolanese, dopo il ritrovamento dell’antico Tempio di Ercole e di altri monumenti dissotterrati. Poté stamparsi “De’ bronzi d’ Ercolano e contorni”, in cinque tomi tra il 1757 e il 1779, opere che accrebbero l’interesse anche di stranieri. Così Ferdinando IV, preso dal desiderio di emulare i Sovrani stranieri, decise di fondare anche l’Accademia di “Scienze e Belle Lettere”, amministrata da Napoli Signorelli, dandone gli Statuti alle stampe, nel 1780 e poi anche nel 1787. Vi si trovavano anche i documenti dei terremoti della Calabria avvenuti nel 1783, corredati da numerose tavole topografiche. La rivoluzione francese, e poi nel 1799, la rivoluzione napoletana allontanarono i reali dalla classe colta e la monarchia illuminata si fece sempre più conservatrice divenendo le Accademie meno legate alla classe dominante. In questa breve ricerca è emerso che Napoli ha una storia culturale che ci inorgoglisce e ci stimola a tenere sempre desto il ricordo del suo passato che rende invitanti le nostre biblioteche e la visione dei nostri monumenti da conservare con cura e ammirazione per i nostri giovanissimi allievi, mostrandole ai nostri visitatori.