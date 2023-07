Accattivante Italia: abbraccia la magia e il fascino dell’Italia

L’Italia, con le sue coste mozzafiato, le idilliache destinazioni balneari e accattivanti città d’arte offre un paradiso per chi cerca vacanze esclusive. Dalla laguna di Venezia alle coste baciate dal sole della Sicilia fino all’aspra bellezza della Puglia, dell’iconica Costiera Amalfitana e delle spiagge incontaminate della Sardegna, questo paese mediterraneo affascina con la sua ricchezza naturalistica e storica.

Venezia: la città intrigante, seducente ed esilarante

Poche città al mondo offrono una tale ricchezza di bellezza e fascino. I favolosi palazzi e le chiese di Venezia infatti riflettono secoli di storia in quello che un tempo era un ricco centro commerciale tra l'Europa e l'Oriente. Composta da 118 isole, Venezia è separata da 177 canali e collegata da ben 355 ponti. Il trasporto è in barca o a piedi, poiché le auto sono vietate all'interno della città vera e propria. In occasione di una vacanza nell'accattivante Venezia, devi sapere che puoi visitare anche il Ridotto ossia un'ala del Palazzo Dandolo di Venezia ubicato affianco alla chiesa di San Moisè. Il contesto nell'anno 1638 fu trasformato in una casa da gioco governativa, diventando di fatto una delle più antiche d'Italia e dell'intero occidente europeo. Il modo migliore per farlo è salire sul Vaporetto 1 o 2 poiché entrambi percorrono l'intera lunghezza del Canal Grande, ossia quello che è l'arteria acquatica principale e fiancheggiata da centinaia di prestigiose case e palazzi in stile gotico e bizantino. Il Canal Grande attraversa praticamente l'intera città passando sotto molteplici ponti tra cui il famoso e iconico Rialto, mentre nella grande Piazza San Marco c'è da ammirare il Palazzo Ducale. La struttura un tempo residenza del Doge, il sovrano eletto di Venezia, fungeva da sede del governo locale. Questo capolavoro dell'architettura gotica) è uno dei monumenti più straordinari e seducenti della città. Il tour interno ti regala la visione di enormi statue di Nettuno e Marte, mentre nelle stanze private del doge e in quelle amministrative ci sono da ammirare famosi dipinti e superbi arazzi di grandi artisti come il Tintoretto e il Veronese.

Sicilia: un paradiso per accattivanti ed esclusive vacanze al mare

La Sicilia, l’isola più grande del Mediterraneo, vanta una miscela unica di paesaggi mozzafiato, ricca storia e cultura affascinante. Le sue esclusive destinazioni per le vacanze al mare offrono un perfetto mix di lusso e tranquillità. Dalle acque cristalline delle Isole Eolie alle incantevoli spiagge è il luogo perfetto per una rilassante vacanza al mare. La Sicilia tuttavia è molto di più; si rivela accattivante sotto molti punti di vista. Dalle antiche rovine presenti ad Agrigento nella Valle dei Templi, passando per i rilassanti lungomari delle varie città, fino al sublime e abbondante cibo di strada di Palermo e Catania, le vacanze in terra di Sicilia ti promettono una fuga felice dove è possibile creare ricordi che dureranno per tutta la vita.

Puglia: alla scoperta della tranquillità e del lusso dello stivale italiano

La Puglia, situata nella parte sud-orientale dell’Italia, offre una fuga serena e lussuosa per chi cerca vacanze al mare esclusive e vivere accattivanti esperienze tra buon cibo, spiagge caraibiche e tanta musica con in primis la popolarissima e coinvolgente Pizzica. Conosciuta per i suoi villaggi imbiancati, gli uliveti e la costa pittoresca, la Puglia emana dunque fascino distinto. Esplora le calette nascoste e le spiagge appartate di Polignano a Mare oppure passeggia per le incantevoli strade di Ostuni. In ogni caso tra masserie, fattorie tradizionali trasformate in alloggi di lusso, feste e sagre di vario genere, potrai vivere un’esperienza senza pari tra lusso e tranquillità.

L’incantevole elegante e magica Costiera Amalfitana

La Costiera Amalfitana raggiungibile attraverso la penisola sorrentina è un contesto geografico che è diventato sinonimo di lusso, bellezza ed eleganza. Questo sito Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO incanta infatti i visitatori con le sue spettacolari scogliere, i colorati villaggi e le acque azzurre. Le esclusive vacanze al mare in Costiera Amalfitana ti offrono inoltre la possibilità di esplorare cittadine iconiche come Positano, Amalfi e Ravello, dove tante stradine si snodano attraverso affascinanti boutique, ristoranti gourmet e resort di lusso. In loco potrai tra l’altro assaggiare il famoso limoncello, goderti le viste panoramiche dalle terrazze o fare un piacevole giro in barca. La Costiera Amalfitana è dunque una meta accattivante d’Italia e che è in grado di garantirti un’esperienza indimenticabile di lusso e bellezza naturale che ti lascerà incantato.