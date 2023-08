Accelerate in Germany al via, chi può partecipare e quali sono i vantaggi

Se sei una startup italiana c’è una nuova opportunità se vuoi crescere e svilupparti per i mercati europei. Un bando speciale, denominato “Accelerate in Germany“, offre la possibilità di partecipare a un programma di accelerazione che promette di fornire supporto finanziario e mentorship per le imprese emergenti.

Il bando prevede un finanziamento compreso tra 20.000 e 30.000 euro per ogni startup, in forma di contributo a fondo perduto per i servizi offerti dall’acceleratore.

Il MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale), in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia in Germania, col bando Italian Start-Ups Accelerate in Germany, vuole promuovere la crescita internazionale di startup italiane interessate a sviluppare il proprio piano d’impresa nell’ecosistema dell’innovazione tedesca.

Partecipare ad Accelerate in Germany rappresenta un’opportunità unica per le startup italiane di espandersi oltre i confini nazionali e di beneficiare di un ambiente favorevole all’innovazione e all’imprenditorialità. L’iniziativa offre un supporto completo, che va dalla consulenza finanziaria alla mentorship, permettendo alle imprese emergenti di realizzare il proprio potenziale e raggiungere il successo sul mercato tedesco.

Infatti l’obiettivo è quello di attrarre talenti e idee provenienti da tutto il mondo, offrendo un ambiente favorevole alla crescita delle startup. In palio il bando promette un finanziamento a fondo perduto di 20.000 e 30.000 euro, più un periodo di accelerazione in Germania compreso tra 6 e 10 settimane, a seconda del settore tecnologico.

Le imprese italiane che desiderano partecipare devono presentare una domanda di ammissione, in cui spiegano la propria idea di business e il potenziale impatto sul mercato tedesco. Ma saranno ammesse alla selezione solo quelle che dimostreranno di soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:

aver chiuso almeno un primo round d’investimento;

avere una dimostrata traction ;

; aver ricevuto premi da riconosciute istituzioni o aziende.

Ricordiamo che, oltre al finanziamento, le aziende avranno accesso a una vasta rete di contatti e partnership, sia in Germania che a livello internazionale. E che la scadenza è stata fissata al 18 settembre 2023. Se volete avere ulteriori informazioni, potete leggerle direttamente sul sito istituzionale.