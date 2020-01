Accenture, domani l’inaugurazione del Cyber Fusion Center di Napoli

Si inaugura giovedì 16 gennaio, alle ore 10,30, nel Centro Direzionale di Napoli (Torre Saverio, Isola C1, in via Giovanni Porzio) il nuovo centro di Accenture dedicato alla cybersecuruty. SI tratta del Cyber Fusion Center di Napoli: un nuovo polo dedicato alla sicurezza informatica dopo quello, inaugurato a Napoli da Accenture nel 2001, l’Advanced Technology Center. Saranno presenti i top manager di Accenture e i rappresentanti del mondo economico e imprenditoriale con i quali, si legge in una nota diffusa dall’azienda, si discuterà delle nuove frpntiere della cybersecurity e delle opportunità di sviluppo per il territorio. Seguirà la visita del centro.