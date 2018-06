“Acciaio 4.0”, via al contest per startup: in palio premi in denaro e servizi di affiancamento

Siderweb, la community dell’acciaio l’unico quotidiano online nazionale interamente dedicato all’informazione economico-siderurgica, che organizza Made in steel (la principale Conference exhibition del Sud Europa dedicata all’intera filiera dell’acciaio) e Digital Magics, incubatore di startup digitali made in Italy, attivo su tutto il territorio italiano, lanciano “Acciaio 4.0-startup contest”. L’obiettivo della call for innovation è creare una reale innovazione all’interno della filiera dell’acciaio che rappresenta uno dei più importanti mercati nazionali e il decimo a livello mondiale, aiutando le imprese a migliorare i loro processi interni e le loro proposte sul mercato. La call e rivolta a tutte le startup italiane che operano nei settori impresa 4.0 e formazione 4.0, sviluppando modelli di business innovativi per la filiera dell’acciaio e la sua catena del valore: dal reperimento della materia prima fino alla lavorazione; dallo stoccaggio e trasporto fino alla commercializzazione del prodotto finito, incluse tutte le aree relative alla gestione dell’energia, della sicurezza, del rapporto con i clienti e della formazione e Hr (per facilitare l’inserimento di nuove risorse e incrementare la conoscenza degli operatori del mercato). Siderweb e Digital Magics vogliono identificare prodotti e servizi innovativi in determinate aree tecnologiche fra cui: advanced manufacturing, blockchain, cybersecurity, realtà aumentata, big data, robotics, artificial intelligence, safety e IoT. Da oggi fino al 6 luglio sarà possibile inviare il proprio progetto sul sito openinnovation.digitalmagics.com. Fra tutte le business idea candidate, saranno selezionate le 12 migliori startup che parteciperanno venerdì 21 settembre alla giornata finale di Pitch all’interno dell’evento Innova-il futuro dell’acciaio non e più quello di una volta (Brixia Forum a Brescia, dal 20 al 22 settembre).

La giuria di”Acciaio 4.0-startup contest”, formata da siderweb, Digital Magics e dai maggiori player della filiera siderurgica, sceglierà la migliore startup che riceverà un riconoscimento di 5.000 euro. Le imprese dell’acciaio presenti in giuria valuteranno, inoltre, la possibilità di avviare partnership commerciali e affiancamenti tecnologici in ottica di open innovation.