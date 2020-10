Accordi economici tra Lituania e Italia

Proseguono, in un clima di grande collaborazione, gli incontri tra il Responsabile dell’Ufficio Esteri Legacoop Campania, Sabatino Nocerino, e l’Ambasciatore della Lituania in Italia, S.E. Ricardas Slepavicius. ‘Si prospettano molti possibili accordi economici e commerciali – dice Nocerino – tra diversi settori produttivi della nostra cooperazione e questo Paese giovane ma in espansione. ‘L’interesse manifestato dall’Ambasciatore – prosegue Nocerino – è reale e l’invito a partecipare al Forum Italo-Lituano, che si svolgerà a Vilnius nelle prossime settimane, dimostra la volontà di stringere in modo concreto relazioni vantaggiose e durature tra le nostre Associate e le realtà consolidate ed emergenti della Lituania’. ‘Dall’agroalimentare alla cultura – conclude Nocerino – si prospetta l’opportunità di aprire nuovi mercati a favore soprattutto della cooperazione del Mezzogiorno. Infatti, è prevista a breve una riunione di conoscenza e di confronto con Legacoop Sicilia, facilitata dal presidente Pietro Piro‘.