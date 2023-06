Accordo Anci-Coripet, Dentis (Coripet): “Ottimo lavoro, soddisfazione da ambo le parti”

(Adnkronos) – A tre anni dall’intesa stipulata tra Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e Corpet (Consorzio volontario per riciclo del PET) per la creazione di una banca dati a garanzia di un monitoraggio trasparente dell’andamento delle raccolte degli imballaggi in Pet, sono stati presentati mercoledì 31 maggio a Roma, i risultati di gestione 2020-2023. A margine è intervenuto il presidente di Coripet Corrado Dentis.