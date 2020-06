Accordo Bologna Stadio-Fincantieri Infrastructure per il nuovo Dall’Ara

BOLOGNA (ITALPRESS) – Bologna Stadio ha sottoscritto un accordo di partnership con Fincantieri Infrastructure, controllata del Gruppo Fincantieri, per la progettazione e la realizzazione dei lavori di riqualificazione e ammodernamento dello stadio “Renato Dall’Ara”. In un momento in cui anche il calcio, come altri comparti del Paese, necessita di investimenti e strategie per ripartire – si legge in una nota – questa collaborazione rappresenta un’importante iniziativa per consegnare al club e alla città un’infrastruttura moderna e funzionale alle attuali esigenze del pubblico e dei partner commerciali. L’operazione che si va delineando, vede coinvolti il Bologna Fc 1909, il Comune di Bologna e Fincantieri Infrastructure, e avrà una serie di ricadute positive sull’economia del territorio bolognese.

(ITALPRESS).