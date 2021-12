Accordo Cdp-Cinecittà per gli studios romani: nuovi teatri di posa e backlot

Un’area di 31 ettari di superficie situati in prossimità di Cinecittà per rendere gli Studios romani “più grandi, attrezzati e competitivi con le maggiori realtà europee”. Questo l’obiettivo dell’accordo preliminare per l’acquisizione, da parte di Cinecittà, di una porzione dell’area di proprietà del Gruppo Cdp adiacente agli storici Studios di via Tuscolana a Roma. L’intesa firmata da Nicola Maccanico, Amministratore Delegato di Cinecittà, con il Gruppo Cdp, prevede che al momento del closing la proprietà dello spazio venga trasferita da Cdp Immobiliare (società interamente controllata da Cdp) a Cinecittà. La finalizzazione del contratto è prevista entro il mese di ottobre 2022. Per Cdp “l’operazione si inserisce nell’attività di valorizzazione di ex immobili pubblici in base a principi di trasparenza e massimizzazione del valore, come previsto nell’ultimo Piano Strategico di Gruppo”. Il piano di riqualificazione di Cinecittà prevede la realizzazione di nuovi grandi teatri di posa e di un ampio complesso articolato in numerosi spazi e servizi, tra cui oltre 15 ettari di backlot, ossia una vasta area all’aperto per effettuare le riprese in esterno che “permette di colmare un gap con i competitor continentali e dotare gli Studios di una capacità ambientale unica, considerando anche il fattore climatico favorevole del nostro Paese” sottolinea la nota.