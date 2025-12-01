Accordo Edizione, 21 Invest e Tages: nasce 21 Next

Milano, 1 dic. (askanews) – Edizione (holding della famiglia Benetton), 21 Invest e Tages hanno raggiunto un accordo preliminare per la nascita di 21 Next, piattaforma innovativa che opererà nel mondo dell’alternative asset management con focus sui private markets. Al perfezionamento dell’operazione, il veicolo deterrà la totalità di 21 Invest e Tages. I soci fondatori delle due società nonché i rispettivi senior manager reinvestiranno in una quota di minoranza significativa del capitale sociale, assicurando continuità strategica e allineamento di interessi con gli investitori. Il presidente della società sarà Alessandro Benetton, Panfilo Tarantelli assumerà il ruolo di Ceo.

21 Next si configura come innovativa realtà, con sede in Italia, in grado di operare a livello internazionale con diverse strategie sui private markets, applicando un approccio di tipo industriale. La nuova piattaforma – che opererà tramite Sgr interamente controllate – capitalizzerà le esperienze maturate da 21 Invest nel campo del private equity e venture capital e da Tages Capital Sgr nella transizione energetica, nelle infrastrutture e nel private credit, beneficiando così di specifici know how industriali.

Il piano di 21 Next punta a più che raddoppiare le masse gestite, superando i 10 miliardi di AuM nei prossimi anni, continuando a investire nel mercato europeo. 21 Next disporrà di 500 milioni di seed capital messi a disposizione da Edizione per finanziare le nuove iniziative di investimento.

Il closing dell’operazione è previsto per l’estate 2026.