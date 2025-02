Accordo Renault-Geely Holding per collaborazione in Brasile

ROMA (ITALPRESS) – Il Gruppo Renault e Geely Holding Group hanno annunciato un accordo quadro che estende la loro collaborazione strategica alla produzione e commercializzazione, tramite Renault do Brasil, di veicoli a zero e basse emissioni, consolidando così la loro partnership strategica. Geely Holding investirebbe in Renault do Brasil diventando suo azionista di minoranza, permettendo così a Geely Holding di accedere alle sue risorse di produzione, vendita e servizi locali. Il progetto è subordinato alla firma di accordi definitivi e alla previa approvazione delle autorità di regolamentazione competenti. Nell’ambito di questa collaborazione, i due impianti di produzione all’avanguardia del complesso Ayrton Senna del Gruppo Renault nel Paranà, a Sào Josè dos Pinhais, sarebbero resi disponibili per produrre questi nuovi veicoli per Geely Holding e Renault, a complemento dell’attuale gamma Renault. Da un punto di vista commerciale, Renault do Brasil diventerebbe distributore del portafoglio di veicoli a zero e basse emissioni di Geely Holding in Brasile. Geely Holding potrebbe così contare sui punti di forza e sulle competenze commerciali di Renault, accelerando lo sviluppo delle attività del Gruppo in Brasile, principale mercato automobilistico in Sud America. “Il Gruppo Renault e Geely hanno già percorso tanta strada insieme: abbiamo lanciato con successo una joint-venture in Corea e, con Horse, abbiamo creato un leader mondiale per le tecnologie dei motori e delle trasmissioni. Insieme, abbiamo instaurato un rapporto di lavoro basato sull’efficienza e sulla fiducia. Sono risorse preziose che oggi auspichiamo di mettere a frutto con questa nuova operazione in Brasile che ci consentirà di rafforzare la nostra impronta industriale nello Stato del Paranà e di consolidare la posizione della Marca Renault in questo mercato chiave”, ha detto Luca de Meo, Ceo del Gruppo Renault. “In quest’era di trasformazione dell’industria automobilistica mondiale, è sensato allearsi con amici e partner. Per giungere ad una crescita al tempo stesso quantitativa e qualitativa, non possiamo accontentarci di restare nella nostra zona di comfort. Dobbiamo aprirci al mondo, puntare allo sviluppo a lungo termine ed impegnarci ad essere aperti e collaborativi”, ha commentato Daniel Li, Ceo di Geely Holding Group.

Con questa nuova partnership, il Gruppo Renault e Geely Holding Group sarebbero in grado di consolidare ulteriormente l’espansione mondiale delle rispettive marche e diventare protagonisti in Brasile, un mercato che rappresenta il 44% delle vendite di veicoli in America Latina.

