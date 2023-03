Accordo Telpress-24ore Business School, la rassegna stampa arriva sui banchi dell’alta formazione

La rassegna stampa arriva sui banchi della 24ORE Business School grazie ad un accordo tra Telpress Italia, società leader nel settore del media monitoring e la prima business school digitale italiana, dal 2019 di proprietà Palamon Capital Partners, fondo inglese che ha investito con successo in formazione sia in Europa che in America.

L’iniziativa nasce per offrire agli allievi dei percorsi di alta formazione in comunicazione e marketing della Business School l’opportunità di conoscere l’ampio ventaglio di strumenti per il monitoraggio media e sperimentare le funzioni più tradizionali e quelle nuove legate al web e ai social network nonché l’importanza e il rispetto del diritto d’autore. La rassegna stampa, infatti, considerata da sempre cenerentola tra gli strumenti della comunicazione e in particolare degli uffici stampa, sta cambiando rapidamente pelle ed è sempre di più uno strumento strategico indispensabile per chi lavora nel mondo della comunicazione, del marketing ma anche per i manager, i politici e tutti coloro che lavorano a contatto con il mondo dei media. Oltre i tradizionali ritagli di giornali: quotidiani, magazine, periodici e alla segnalazione di servizi radio e tv, sta assumendo un ruolo crescente il monitoraggio del web e dei social network su cui quotidianamente viaggiano migliaia di informazioni, di articoli e servizi radiotelevisivi. Il monitoraggio e l’analisi delle interazioni generate nelle conversazioni su una notizia, un articolo o un servizio radio-tv, consente di avere in tempo reale un quadro dettagliato della presenza sui media, il sentiment e l’audience.

“La nostra azienda, che nel 2023 celebra il 40° anniversario, ha sempre puntato sull’innovazione e sui giovani. Crediamo fortemente che il futuro, anche della comunicazione, passa per la formazione. La sfida di oggi è integrare la rassegna stampa con il monitoraggio web e social. La vita di una notizia ed in particolare di un articolo o un servizio radio e tv, infatti, non si esaurisce più con la sua pubblicazione ma ha una vita propria, che può durare giorni o mesi, attraverso la diffusione mediante il web o la condivisione sui social network. Per i professionisti della comunicazione e del marketing ma anche i vertici di imprese, istituzioni o organizzazioni sociali, è fondamentale monitorare lo scenario mediatico in tempo reale. L’accordo con la 24ORE Business School consentirà ai giovani ma anche ai professionisti che scelgono i percorsi in comunicazione e marketing di acquisire il know-how per utilizzare al meglio gli strumenti di monitoraggio e analisi dei media”, afferma Margherita D’Innella Capano, general manager di Telpress Italia.

“Negli ultimi anni stiamo contribuendo a innovare la formazione per creare i professionisti e i manager del futuro capaci di affrontare le sfide professionali e di business di domani. Conoscere e padroneggiare gli strumenti di monitoraggio e analisi dei media diventa di fondamentale importanza per stare al passo con i nuovi paradigmi in atto nel mondo del lavoro, ma soprattutto per comprendere come il marketing stia evolvendo nelle grandi organizzazioni e stia creando nuove filiere informative. Grazie all’accordo con Telpress desideriamo fornire ai nostri studenti contenuti di qualità e le giuste competenze, garantendo un approccio pratico e di confronto con colleghi ed esperti del settore, oltre ovviamente a un’esperienza formativa stimolante che possa aiutarli ad avviare il loro percorso di carriera e a raggiungere i loro obiettivi professionali”, aggiunge Adriana Anceschi, Responsabile sede di Roma della 24ORE Business School e Group Content Manager area Marketing, Comunicazione, Digital e Lobbying.