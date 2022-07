Accordo tra Comin&Partners e Must&Partners per le relazioni istituzionali a Bruxelles e in Italia

Comin&Partners, società di consulenza strategica di comunicazione e relazioni con le istituzioni e Must&Partners, società con sede a Bruxelles specializzata in public affairs, annunciano l’avvio di una partnership volta ad offrire una rappresentanza ancora più efficace nei luoghi cruciali delle scelte sui temi più strategici dell’economia e dello sviluppo.

Le relazioni istituzionali, anche in considerazione dell’impatto socio-economico dei fondi del Pnrr, vedono in questo particolare momento, una sempre maggior influenza delle decisioni prese in sede europea. Da questa consapevolezza nasce la partnership tra Comin&Partners e Must&Partners, che è frutto di condivisione dei metodi di lavoro, di attenzione alle esigenze dei clienti e di uno standard valoriale comune.

Grazie a questo accordo, Comin&Partners amplierà i propri servizi istituzionali anche a livello delle istituzioni europee, mentre Must&Partners potrà offrire ai propri clienti una più strutturata e forte capacità di supporto nelle attività di comunicazione e public affairs anche sui media e nelle istituzioni italiane.

“Siamo orgogliosi di aprire questo nuovo capitolo della crescita di Comin & Partners insieme a Must & Partners, che contribuirà a consolidare la nostra presenza in ambito europeo”, ha commentato Gianluca Comin, founder dello studio di comunicazione e relazioni istituzionali italiano. “Decisioni sempre più importanti per aziende e interi settori produttivi vengono prese in sede europea. Per questo abbiamo deciso di rafforzare la nostra presenza con una partnership strategica che ci consenta di rappresentare con ancora più forza le esigenze di imprese, associazioni e comparti industriali”.

“Siamo molto contenti di questo accordo con una realtà leader del settore come Comin&Partners”, hanno dichiarato Luciano Stella e Matteo Mussini, fondatori di Must & Partners. “L’integrazione operativa di Must & Partners e di Comin & Partners ci darà la possibilità di offrire servizi più completi, team di consulenti più ampi con expertise più specifiche. Insieme ci presentiamo sullo scenario italiano e su quello europeo pronti a contribuire in maniera determinante sui temi più importanti del dibattito pubblico”.