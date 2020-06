Accordo tra Intermarine e Leonardo per alleanza nel settore navale

ROMA (ITALPRESS) – Leonardo e Intermarine (Gruppo Immsi) hanno sottoscritto un accordo strategico di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie funzionali alla realizzazione di prodotti di nuova generazione e di collaborazione commerciale, volta a perseguire opportunità di business nel mercato navale militare e para-militare. Il lavoro congiunto nei diversi settori specialistici rafforzerà ulteriormente la partecipazione ai programmi di nuova generazione e di rinnovo delle flotte di navi cacciamine, di pattugliatori veloci e di navi idrografiche.

L’alleanza conferma, inoltre, la decennale relazione industriale tra le due aziende nonchè l’intento condiviso di consolidare, a livello nazionale e internazionale, il ruolo del Sistema Paese nell’industria navale della Difesa.

I centri di ricerca e gli stabilimenti produttivi italiani delle due società investiranno in robotica, tecnologia unmanned e ingegneria navale, aspetti sostanziali e necessari alla produzione di unità multiruolo sia costiere che di altura in grado di soddisfare gli sfidanti profili di missione richiesti per la lotta alle mine e per un controllo efficace del mare.

(ITALPRESS).