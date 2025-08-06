Accordo Trump-Apple: 100 miliardi di investimenti negli Usa

Misura per evitare i dazi sull’iPhone, la produzione in America

Cupertino (California), 6 ago. (askanews) – Contromisura di Apple contro i dazi e accordo raggiunto con il presidente Trump. Stando alle indiscrezioni di stampa il colosso tecnologico aumenterà i suoi investimenti previsti negli Stati Uniti di 100 miliardi di dollari, per un totale di 600 miliardi di dollari in quattro anni.In questo modo l’azienda di Cupertino punta ad evitare i dazi sull’iPhone: il piano prevede che in questo periodo Apple porti la produzione di server e altri prodotti negli Stati Uniti. Il piano di investimento dovrebbe includere un nuovo programma di produzione per portare negli Usa la parte maggiore della ‘supply chain’, ossia la catena di approvvigionamento di Apple.La Casa Bianca infatti aveva minacciato di imporre dazi del 25% se Apple non avesse trasferito la produzione di iPhone su territorio americano.La politica muscolare di Trump in economia continua a mietere vittime: il presidente ha anche firmato un ordine esecutivo per imporre all’India dazi aggiuntivi del 25%, come punizione per l’acquisto di petrolio dalla Russia, mentre l’Europa attende di limare i dettagli dell’accordo sui dazi al 15%.