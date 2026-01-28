Accordo Ue-India, De Meo “Opportunità per rafforzare autonomia strategica”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L’accordo è una grande opportunità e fa parte di una strategia e di una visione che l’Europa sta mettendo in campo per diversificare la nostra area commerciale e anche per contenere delle novità che sono state introdotte con la presidenza americana”. Così l’eurodeputato di Forza Italia Salvatore De Meo, riguardo la firma dell’accordo di libero scambio Ue-India. “Dopo il Mercosur, al di là di quelle che possono essere le difficoltà, questo è un accordo che significa una riduzione di dazi per un valore di circa 4 miliardi, una area di libero scambio che riguarda oltre 1 miliardo di persone, quindi uno strumento che va oltre la dimensione commerciale, uno strumento di geopolitica per rafforzare la nostra autonomia strategica”, ha concluso De Meo.

