Acea, accordo con Algebris per l’acquisizione di Aquanexa

Acea comunica di aver firmato con Algebris Investments l’accordo vincolante per l’acquisizione di Aquanexa a seguito dell’accettazione da parte di Algebris Investments dell’offerta vincolante. Il valore economico dell’operazione in termini di enterprise value per il 100% di Aquanexa, con riferimento al perimetro attuale, è stimato in 205 milioni di Euro. Nella documentazione contrattuale è previsto un importo fisso e taluni importi variabili a titolo di earn-out, da riconoscersi proporzionalmente in base alla crescita organica dell’Ebirda nel 2025 (preliminarmente stimato a circa 27 milioni di Euro). L’attuale perimetro potrebbe allargarsi per effetto delle acquisizioni in corso di perfezionamento, con conseguente ulteriore incremento dell’earn-out, nei limiti e alle condizioni specificate nell’accordo. Il perfezionamento dell’operazione, atteso entro il primo trimestre 2026, è subordinato, inter alia, all’autorizzazione delle competenti autorità Antitrust in materia di controllo delle operazioni di concentrazione.