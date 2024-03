Acea Run Rome The Marathon, al via la maratona dell’acqua

Lo stand Acea dedicato all’acqua ed allo sport

Roma, 16 mar. (askanews) – Al via domenica mattina la maratona dell’acqua, mentre si è conclusa l’Expo Village della Acea Run Rome The Marathon, presso il Palazzo dei Congressi all’Eur, dopo una due giorni intensa all’insegna dell’intrattenimento, attività sportiva e benessere all’interno dei 4.500mq di area espositiva, con più di cento espositori. Con il claim “runforwater”, la manifestazione sportiva ha voluto sottolineare ancor di più il ruolo fondamentale dell’acqua, per la vita, il pianeta e anche per lo sport. Nella mattinata di sabato ospiti allo stand Acea otto tra gli atleti internazionali più di rilievo in gara. Abbiamo parlato con il runner Samwel Kipto: “La Maratona di Roma è un evento sportivo importante perché riunisce molte persone. L’acqua è un bene perché se si assume, si gode di buona salute. Aiuta tutti nello sport, soprattutto quando corri, perché apporta energia e fa sì che il corpo stia bene” È intervenuta inoltre la runner Jamira Kipsiror: “L’importanza di questa maratona sta nel dare il benvenuto a tante “sorelle” che arrivano da altri paesi. L’acqua è fondamentale per chi fa questo sport, idrata i muscoli e ti permette di sentirti meglio”. La giornata si è poi conclusa con una tavola rotonda dal titolo “Il tema dell’acqua tra sport, sostenibilità ed uno sguardo al futuro” che ha visto la partecipazione di tre campioni dello sport italiano che hanno proprio nell’acqua il loro elemento naturale.