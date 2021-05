Acen, intesa con Anpal servizi, Cassa edile e sindacati: nasce una banca dati del lavoro per le costruzioni

Sarà siglato domani a Napoli, alle 9,30 negli uffici dell’Acen, il protocollo d’intesa tra Anpal servizi spa, Centro formazione e sicurezza Napoli, Cassa Edile di Napoli, Acen e sindacati edili Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil di Napoli. Il protocollo punta a “favorire l’incrocio fra domanda e offerta di lavoro sulla rete provinciale dei servizi per il lavoro”. Tra gli altri obiettivi, si punta “a favorire l’affermazione a Napoli della Borsa del lavoro edile nazionale come punto di riferimento per imprese e lavoratori per la promozione delle offerte di lavoro e offrire attività formative e di orientamento rivolte agli studenti degli istituti tecnici”. Il protocollo sarà siglato dai rappresentanti delle sette sigle.