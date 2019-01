Acerra, festeggiati i 102 anni di nonna Maria: la più longeva della Città

“Con la signora Maria Russo ci rincontriamo oggi per festeggiare i suoi 102 anni, dopo aver celebrato degnamente il traguardo dei 100 anni. E’ una gioia oltre che un onore per tutti noi. Certamente è grazie anche alla sua famiglia unita se nonna Maria è arrivata all’età di 102 anni”. Con queste parole il Sindaco di Acerra, Raffale Lettieri, ha festeggiato questa mattina le 102 primavere di nonna Maria, nell’abitazione di una delle due figlie in Corso Vittorio Emanuele II. Nonna Maria Russo, nata il 12 gennaio del 1917, è la più longeva della città, e a lei è stata consegnata un bracciale in ricordo della giornata e un mazzo di fiori. Tanti i parenti che hanno voluto festeggiare con lei che ha due figlie, 11 nipoti e più di 30 pronipoti; ai festeggiamenti ha voluto partecipare anche una locale pasticceria che ha preparato appositamente per nonna Maria una torta d’auguri. Nonna Maria ha congedato tutti, dando appuntamento al prossimo compleanno.