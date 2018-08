Acerra, più controlli sulle residenze

Intensificata l’attività di controllo da parte del Comune di Acerra relativamente alle richiesta di rilascio delle residenze con l’invio dei contratti di locazione delle abitazioni presentati al Comune per il rilascio della residenza agli uffici dell’Agenzia delle Entrate per la relativa verifica della registrazione. I controlli, nell’ambito delle più generali verifiche per contrastare i fenomeni delle residenze irregolari, sono effettuati a partire dal centro storico dove è più esteso il fenomeno della locazione delle abitazioni a stranieri. Questi accertamenti si estendono anche alle residenze già rilasciate, permetteranno all’Ente di contrastare anche eventuali altri fenomeni di irregolarità e consentiranno di conoscere chi risiede sul territorio cittadino per aumentare la sicurezza di tutti. L’Amministrazione del Sindaco Raffaele Lettieri ha promosso anche la verifica da parte degli uffici competenti dei motivi che sono alla base della richiesta di rilascio di residenza o che comportano la differenziazione della residenza.

In parallelo, sono cresciute anche le segnalazioni e i controlli da parte degli organi competenti ma anche le cancellazioni dall’anagrafe. Gli uffici del Comune stanno inoltre procedendo anche ad incrociare una serie di dati per stanare eventuali “furbetti”. E’ obiettivo dell’Amministrazione controllare anche il fenomeno della “cancellazione della residenza” che ha come conseguenza la mancata registrazione del trasferimento, causando così la perdita di svariati diritti per chi si cancella.