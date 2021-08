Acerra, riqualificazione dei Regi Lagni: riunione di sindaci per accelerare sul Contratto di Sviluppo

Rigenerare e riqualificare i regi lagni grazie al Contratto istituzionale di sviluppo (Cis), attivato dal Ministero del sud. E’ l’obiettivo dei sindaci di alcuni comuni campani che oggi si sono incontrati nel Municipio di Acerra (Napoli), per una riunione operativa durante la quale e’ stata condivisa la necessita’ di coinvolgere al tavolo anche la Regione Campania. Durante la riunione, a cui hanno preso parte anche rappresentanti del Consorzio di bonifica del Volturno, e’ stato espresso vivo apprezzamento per le opportunita’ fornite e per lo strumento del Cis, il Contratto istituzionale di sviluppo, ritenuto “uno strumento importante e concreto – hanno fatto sapere i sindaci – che garantisce fondi per progetti che innanzitutto vanno su tre grandi aree d’azione: ambiente, rigenerazione sociale e urbana, cultura, ma che puo’ garantire anche sviluppo economico e posti di lavoro, nel rispetto delle testimonianze storico ambientali”. Tra le proposte giunte dal Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica del Volturno, Francesco Todisco, la formalizzazione di una prossima riunione tecnica tra i soggetti interessati con il coinvolgimento degli organi della Regione Campania.