Achille D’Avanzo è il nuovo presidente dello Yacht Club Capri

Nuovo corso allo Yacht Club Capri con il neo-presidente Achille D’Avanzo. Il primo step è stato quello di incontrare gli allievi della “Scuola Vela” del circolo isolano ed i loro genitori. Un appuntamento al quale hanno preso parte il sindaco di Capri Marino Lembo, il vicesindaco e assessore allo sport Ciro lembo ed il consigliere delegato alla sanità Bruno D’Orazi. Alla presenza anche del Comandante dei Carabinieri della stazione di Capri e di una rappresentanza della Guardia Costiera e Capitaneria di Porto di Capri il presidente D’Avanzo ha illustrato all’appassionata platea di giovani allievi e delle loro famiglie il programma della scuola e delle attività agonistiche. “L’attività giovanile sarà il fulcro delle attività del circolo – ha detto Achille D’Avanzo – importante è anche la nascita della sinergia dello Yacht Club Capri con l’associazione ‘No Border’, con lo scopo di far godere il mare non solo a vela ma anche sotto la sua superficie a quei portatori di disabilità che attraverso l’utilizzo di un’imbarcazione attrezzata ed istruttori qualificati potranno provare l’esperienza di una immersione in piena sicurezza”. L’appuntamento è per il prossimo 25 ottobre con la prima regata, dopo il lock-down, che si svolgerà nelle acque di Capri in occasione della VI edizione del “Trofeo Galli” riservato alle imbarcazioni optimist.